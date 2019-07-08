شاهد.. كيدال جينر تؤدي تحدي "غطاء الزجاجة" ببراعة (فيديو)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:58 ص
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شاركت كيندال جينز شقيقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على المشاركة فى تحدى غطاء الزجاجة الشهير والمنتشر حاليًا بقوة.
ونشرت مقطع فيديو لها وهى تقوم بتأديه التحدي ببراعة، وهي ترتدى المايوه وتقود دراجة مائية.
وتسبب نجاحها في التحدي في حصدها ملايين المشاهدين خلال دقائق قليلة من نشرها الفيديو عبر حسابها.
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