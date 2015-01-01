تعرف على موعد حفل إيمان البحر درويش المرتقب
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:29 ص
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يستعد المطرب إيمان بحر درويش لإحياء حفل غنائي على المسرح الروماني بالإسكندرية، يوم السبت الموافق 28 يوليو الجاري.
ويقام الحفل ضمن حفلات موسم الصيف 2019.
ومن المقرر أن يقدم إيمان خلال الحفل أغانى متنوعة وهم "ضمينى"،" أشيلك"،"أنا طير فى السما"،"نفسى".
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