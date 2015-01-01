السفير المصري بكندا: 5 مصريين مرشحين في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية



وتابع "أبو زيد"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "إحنا محظوظين لأن الجالية المصرية بكندا متميزة ومثقفة ولديها قدرة كبيرة على الاندماج في المجتمع، ووصل عناصرها لمواقع مؤثرة للغاية في المجتمع الكندي، وهناك 5 مرشحين في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية من المصريين".



وأكد السفير المصري، أن أول عمدة مصرية لمدينة كندية، ويوجد أساتذة جامعات، وعمداء للكليات، مشددا على أن نجاح كل مصري هو أحسن توظيف لقوة مصر الناعمة.



ولفت إلى أن شهر يوليو سوف يقام فيه العديد من الفعاليات المصرية، ومنها الاحتفال بثورة يوليو، وسيقام للعام الثاني على التوالي المهرجان القبطي المصري، ويتم فيه تقديم الوجبات المصرية والثقافة المصرية، وأيضا النائب شريف سبعاوي طرح مبادرة في برلمان أونتاريو لإحياء التراث المصري في شهر يوليو.

قال أحمد أبو زيد، السفير المصري لدى كندا، إن الجالية المصرية بكندا عددها 300 ألف شخص، ولديه علاقات بجميع رموزها.