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شريف سبعاوي يدعوا المصريين بكندا لحضور مراسم رفع العلم المصري ببرلمان أونتاريو

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:27 ص
شريف سبعاوي يدعوا المصريين بكندا لحضور مراسم رفع العلم المصري ببرلمان أونتاريو
شريف سبعاوي
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نعيم يوسف
 
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قال شريف سبعاوي، أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو الكندي، إنه تقدم بمشروع قانون لإعلان شهر يوليو شهرا للتراث المصري، وسيكون جزءًا من الدستور.

وشدد "سبعاوي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أنهم يحضرون في البرلمان يوميا، ومن يتأخر 10 دقائق على الجلسات يأتي له تنبيه بأنه تأخر، مشيرا إلى أنهم لديهم حصانة ولكن يمكن رفعها في أي وقت.

ودعا أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو الكندي، الجالية المصرية إلى حضور أول مرة سيتم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو يوم 22 يوليو، وسوف يحضره وزراء وعدد ضخم من أعضاء البرلمان.
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