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تقارير.. ريال مدريد يحسم صفقته السادسة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:19 ص
تقارير.. ريال مدريد يحسم صفقته السادسة
ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية اليوم أن نادى ريال مدريد حسم التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الأنجليزى بول بوجبا والذى يعد الهدف الرئيسي للمدير الفنى للفريق زين الدين زيدان منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكر راديو إسبانيا، أن إدارة الفريق الإنجليزى ستفتح باب التفاوض لرحيل اللاعب خاصة أن بوجبا قرر الرحيل، مما جعل مانشستر يونايتد يوافق على التفاوض من أجل رحيله. 


وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب أكد أن اللاعب يريد الرحيل عن اليونايتد هذا الصيف وإن إدارة الفريق تعى ذلك تماماً.


ويذكر أن ريال مدريد على إستعداد لدفع 120 مليون يورو لضم اللاعب بينما إدارة اليونايتد تريد 150 مليون يورو.
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