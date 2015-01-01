ليفربول معرض لخسارة فادحة (تعرف على التفاصيل)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:17 ص
مني العوضي
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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي ليفربول قد يخسر مدربه الألماني يورجن كلوب بعد مماطلة إدارة النادي في تجديد عقده مع الأحمر.
وذكرت التقارير أن فينوود للرياضة قد قدمت عرضاً ليورجن كلوب برفع عقده بعشر ملايين باوند، لكن المماطلة في المفاوضات قد تؤدي لإبعاد المدرب الألماني عن آنفيلد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب لا يريد الرحيل عن ليفربول ولكن مماطلة الإدارة قد يكون لها دور في مغادرته النادي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر أن كلوب في أكتوبر 2015 وقع رسمياً لتدريب نادي ليفربول الإنجليزي بعد إقالة مدربه رودجرز، وبعد تسعة أشهر من تعيينه جدّد "الريدز" ثقتهم فيه.
وذكرت التقارير أن فينوود للرياضة قد قدمت عرضاً ليورجن كلوب برفع عقده بعشر ملايين باوند، لكن المماطلة في المفاوضات قد تؤدي لإبعاد المدرب الألماني عن آنفيلد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب لا يريد الرحيل عن ليفربول ولكن مماطلة الإدارة قد يكون لها دور في مغادرته النادي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر أن كلوب في أكتوبر 2015 وقع رسمياً لتدريب نادي ليفربول الإنجليزي بعد إقالة مدربه رودجرز، وبعد تسعة أشهر من تعيينه جدّد "الريدز" ثقتهم فيه.
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