ليفربول معرض لخسارة فادحة (تعرف على التفاصيل)

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي ​ليفربول​ قد يخسر مدربه الألماني يورجن كلوب بعد مماطلة إدارة النادي في تجديد عقده مع الأحمر.





وذكرت التقارير أن فينوود للرياضة قد قدمت عرضاً ليورجن كلوب برفع عقده بعشر ملايين باوند، لكن المماطلة في المفاوضات قد تؤدي لإبعاد المدرب الألماني عن آنفيلد.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب لا يريد الرحيل عن ليفربول ولكن مماطلة الإدارة قد يكون لها دور في مغادرته النادي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.