اختيار غريب من إبراهيموفيتش لقائمة فريقة المفضل

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق عن التشكيلة المفضلة بالنسبة له.





واختار زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا تشكيل يتكون من 11 لاعبًا وجميعهم هو "إبراهيموفيتش" في جميع المراكز من بداية حراس المرمى إلى المدافعين مرورًا بخط الوسط ثم المهاجمين.