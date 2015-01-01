ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اختيار غريب من إبراهيموفيتش لقائمة فريقة المفضل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:14 ص
اختيار غريب من إبراهيموفيتش لقائمة فريقة المفضل
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق عن التشكيلة المفضلة بالنسبة له.


واختار زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا تشكيل يتكون من 11 لاعبًا وجميعهم هو "إبراهيموفيتش" في جميع المراكز من بداية حراس المرمى إلى المدافعين مرورًا بخط الوسط ثم المهاجمين.
Ø±Ø¨ÙØ§ ØªØ­ØªÙÙ Ø§ÙØµÙØ±Ø© Ø¹ÙÙ: âââÙ¡Ù¡â Ø´Ø®ØµÙØ§âØ ÙâØ£Ø´Ø®Ø§Øµ ÙØ¨ØªØ³ÙÙÙââ

وعلق "زلاتان" على التشكيلة المثالية له قائلًا: " سأرى من يمكن أن أختار من المدربين، ولكن على الأغلب سيكون زلاتان أيضًا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس