اختيار غريب من إبراهيموفيتش لقائمة فريقة المفضل
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:14 ص
علاء خليف
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كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد السابق عن التشكيلة المفضلة بالنسبة له.
واختار زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا تشكيل يتكون من 11 لاعبًا وجميعهم هو "إبراهيموفيتش" في جميع المراكز من بداية حراس المرمى إلى المدافعين مرورًا بخط الوسط ثم المهاجمين.
وعلق "زلاتان" على التشكيلة المثالية له قائلًا: " سأرى من يمكن أن أختار من المدربين، ولكن على الأغلب سيكون زلاتان أيضًا".
واختار زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا تشكيل يتكون من 11 لاعبًا وجميعهم هو "إبراهيموفيتش" في جميع المراكز من بداية حراس المرمى إلى المدافعين مرورًا بخط الوسط ثم المهاجمين.
وعلق "زلاتان" على التشكيلة المثالية له قائلًا: " سأرى من يمكن أن أختار من المدربين، ولكن على الأغلب سيكون زلاتان أيضًا".
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