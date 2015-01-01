برشلونة يضم صفقة جديدة

نجح نادي برشلونة في حسم التعاقد مع الموهبة الانجليزي لوي باري، والذي أعلن رحيله بصورة رسمية عن صفوف ويست بروميتش ألبيون الأسبوع الماضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة نجح في التوقيع مع لوي باري، رغم اقتراب نادي باريس سان جيرمان بشدة من الحصول على اللاعب، إلا أن الموهبة الانجليزية قرر تغيير وجهته في اللحظات الأخيرة، والانضمام إلى برشلونة، تماماً كما حدث مع فرينكي دي يونج.





وأفادت تقارير أن باري وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام مع برشلونة، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف برشلونة تحت (19) عاماً، حيث لعب باري في صفوف ويست بروميتش ألبيون منذ أن كان في السادسة من عمره، لكنه رفض مؤخراً التوقيع على عقد يسمح له باللعب في صفوف الفريق الأول للنادي الانجليزي، مفضلاً الرحيل صوب برشلونة.