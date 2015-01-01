المصير المجهول ينتظر منبوذ ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني عاد إلى المدينة الرياضية (الفالديبيباس) صباح اليوم تحضيرًا لبداية الموسم المقبل.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد تلقى العديد من ال إهانات عقب وصوله إلى المدينة الرياضية من جماهير الفريق التي استقبلت اللاعبين بعد عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية بعد وصوله موضحة أنه يعاني بسبب رفضه الرحيل عن الملكي على الرغم من علمه بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يعتمد عليه.



وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن بيل يواجه المصير المجهول حتى الآن بسبب عدم معرفة إمكانية بقائه في ريال مدريد أم رحيله عن الميرينجي هذا الصيف.