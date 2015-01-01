زوجة وائل جسار تكشف تفاصيل هروبها معه قبل زواجها من آخر

كشفت ميراي زوجة المطرب اللبناني وائل جسار، قصة زواجهما وهربها معه من أهلها قبل عرسها بأيام لتتزوج منه

وحكت خلال لقائهما في برنامج "توأم روحي" من تقديم الإعلامي نيشان، أن قصة حبها لوائل جسار استمرت 7 سنوات، حدث فيها أمور كثيرة منها ابتعادهما عن بعضهما وخطبتها لشخص آخر.

فيما حكى وائل جسار أنه قررالابتعاد عنها لأنه كان لا يزال في بداية طريقه ولم يكن ليجعلها تعيش حياة مستقرة، لكن بعد فترة عندما تحسنت ظروفه قرر أن يعود للتواصل معها.





وحكى أنه مر عامين قررا فيهما الانفصال وهي خطبت لشخص آخر، لكنه تواصل معها حتى أنه عندما قدم أغنية "مشيت خلاص" اتصل بها ليُسمعها الأغنية ويبكي.

وقبل زواجها بـ9 أيام كانت ميراي تزور زوجة أخيه، وهي صديقتها في نفس الوقت، وهناك التقيا ووقتها قرر وائل جسار أن يصارحها أنه لن يستطيع العيش بدونها وقررا الزواج.











