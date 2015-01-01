وكيل مجلس النواب: استقالة أعضاء مجلس اتحاد الكرة لا تكفي



ولفت "وهدان"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه وارد تعديل قانون الرياضة ليتواكب مع المرحلة الراهنة، مشددا في نفس الوقت على أنه لابد وأن يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وشدد على أن "الناس القديمة" عفا عليها الزمن، ويجب التوعية لكي يتم انتخاب شخصيات نزيهة، موضحا أن خروج مصر من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية هو "أمر مهين"، والدولة لم تتأخر في أي شيء.

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بمحاسبة أعضاء مجلس اتحاد الكرة، وعدم الاكتفاء باستقالتهم فقط، مشددًا على ضرورة إعلان ميزانية الاتحاد وأوجه إنفاقها.