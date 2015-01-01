ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الثقافة الأسبق: يمكن القضاء على التطرف من خلال هذا الأمر

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:52 ص
وزير الثقافة الأسبق: يمكن القضاء على التطرف من خلال هذا الأمر
الدكتور شاكر عبدالحميد
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه يمكن القضاء على التطرف من خلال الثقافة والإبداع، معقبا: "هل سمعنا عن مبدع متطرف!! هل الإخوان المسلمين أنتجوا طوال تاريخهم مفكر كبير!! مفيش.. لأن العقل الجامد يختلف عن العقل المرن".

وأكد "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، على أهمية وجود اتجاه مضاد للتطرف، في التعليم والثقافة والإعلام، ووجود مشروعات جماعية خاصة للشباب، مشددًا على أن التعليم يجب أن يتجاوز مسألة الحفظ والتلقين.

وشدد على أن وزارة الثقافة تحتاج إلى دعم أكثر من الميزانية الحالية، لأن ميزانيتها هي الأقل مقارنة بالوزارات الأخرى.
Advertisements
المزيد عن: توك شو الثقافة التطرف الإرهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس