وزير الثقافة الأسبق: يمكن القضاء على التطرف من خلال هذا الأمر



وأكد "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، على أهمية وجود اتجاه مضاد للتطرف، في التعليم والثقافة والإعلام، ووجود مشروعات جماعية خاصة للشباب، مشددًا على أن التعليم يجب أن يتجاوز مسألة الحفظ والتلقين.



وشدد على أن وزارة الثقافة تحتاج إلى دعم أكثر من الميزانية الحالية، لأن ميزانيتها هي الأقل مقارنة بالوزارات الأخرى.

قال الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه يمكن القضاء على التطرف من خلال الثقافة والإبداع، معقبا: "هل سمعنا عن مبدع متطرف!! هل الإخوان المسلمين أنتجوا طوال تاريخهم مفكر كبير!! مفيش.. لأن العقل الجامد يختلف عن العقل المرن".