اتهامات لفنان سويدي بسرقة لحن أغنية لسعد لمجرد
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:23 ص
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وجه عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اتهامات لمغتي سويدي يُدعى "كيدا"، بسرقة لحن أغنية للفنان المغربي سعد لمجرد.
وأكد الرواد أن المغني "كيدا" أدى أغنية جديدة بعنوان "بيلا"، بلحن أغنية "كازابلانكا" التي أصدرها "لمجرد" الصيف الماضي، وحققت ما يزيد على 150 مليون مشاهدة.
وتمكن المغني السويدي بدوره من حصد النجاح بفضل أغنيته الجديدة التي اقتربت من 3 ملايين مشاهدة على الموقع الرسمي للشركة المنتجة.
وسرعان ما سحبت الشركة المنتجة لـ"بيلا، ويرجح أن يكون ذلك بسبب تهمة "السرقة الفنية".
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