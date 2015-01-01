اتهامات لفنان سويدي بسرقة لحن أغنية لسعد لمجرد





وجه عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اتهامات لمغتي سويدي يُدعى "كيدا"، بسرقة لحن أغنية للفنان المغربي سعد لمجرد.





وأكد الرواد أن المغني "كيدا" أدى أغنية جديدة بعنوان "بيلا"، بلحن أغنية "كازابلانكا" التي أصدرها "لمجرد" الصيف الماضي، وحققت ما يزيد على 150 مليون مشاهدة.



