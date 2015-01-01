ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مدافع الفراعنة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:43 ص
الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مدافع الفراعنة
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
اقترب نادى الزمالك من التعاقد مع باهر المحمدى الظهير الأيمن لفريق الاسماعيلي لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويحاول نادي الزمالك تقديم إغراءات لـ"المحمدي" لضمه للقلعة البيضاء، في ظل رفض إدارة الاسماعيلي بيع اللاعب للنادي الأهلي.


ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تكثيف المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى، من أجل حسم الصفقة، فى ظل حاجة الزمالك لجهود اللاعب، بعد الاستقرار على رحيل حمدى النقاز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس