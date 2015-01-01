الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مدافع الفراعنة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:43 ص
علاء خليف
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اقترب نادى الزمالك من التعاقد مع باهر المحمدى الظهير الأيمن لفريق الاسماعيلي لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحاول نادي الزمالك تقديم إغراءات لـ"المحمدي" لضمه للقلعة البيضاء، في ظل رفض إدارة الاسماعيلي بيع اللاعب للنادي الأهلي.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تكثيف المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى، من أجل حسم الصفقة، فى ظل حاجة الزمالك لجهود اللاعب، بعد الاستقرار على رحيل حمدى النقاز.
ويحاول نادي الزمالك تقديم إغراءات لـ"المحمدي" لضمه للقلعة البيضاء، في ظل رفض إدارة الاسماعيلي بيع اللاعب للنادي الأهلي.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تكثيف المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى، من أجل حسم الصفقة، فى ظل حاجة الزمالك لجهود اللاعب، بعد الاستقرار على رحيل حمدى النقاز.
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