الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مدافع الفراعنة

اقترب نادى الزمالك من التعاقد مع باهر المحمدى الظهير الأيمن لفريق الاسماعيلي لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويحاول نادي الزمالك تقديم إغراءات لـ"المحمدي" لضمه للقلعة البيضاء، في ظل رفض إدارة الاسماعيلي بيع اللاعب للنادي الأهلي.