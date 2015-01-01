البرلمان: انحزنا للجماعة المهنية في قانون "المحاماة".. ولم نسيء للتعليم المفتوح



وأضاف "حسب الله"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه سيد علي، أن شروط الانضمام للنقابات مثل المحامين، أو الصحفيين يتم وضعها من قبل الجماعات المهنية للنقابات، وفقا للقانون.



ولفت المتحدث باسم البرلمان إلى أنه بناء على طلب الجماعة المهنية لنقابة المحامين أثناء مناقشة قانون المحاماة، انحاز البرلمان إلى طلبهم بحصول من ينضم للنقابة على التعليم النظامي، وهو انحياز للجماعة المهنية، مشددا على أن هذا لا يسيء للتعليم المفتوح.

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إن هناك فارق بين التعليم المفتوح، والتعليم النظامي في نفس الجامعة، وكنا نأمل أن يكون التعليم المفتوح أكثر جودة من ذلك.