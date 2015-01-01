حنان زينال: الطاقة السلبية تأتي من وسوسة الشيطان.. والقوة من أسماء الله الحسنى
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:20 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن استخدام "المياة بالملح"، أو "مياة الورد"، في المكتب أو المنزل تعتبر من الطرق التي تبعث بطاقة إيجابية في المكان.
ولفتت "زينال"، في لقاء مع برنامج "كلام خفيف"، المذاع على راديو "نجوم إف إم"، ويقدمه شريف مدكور، أهمية الإيحاء في الحياة لأن الكلمات الجيدة تفرق في حياة الناس.
وشددت على أن الطاقة السلبية في جسم الإنسان تأتي من الشيطان والوسوسة التي يوسوس بها للإنسان، لافتة إلى أنها تحصل على القوة والشفاء من أسماء الله الحسنى، مشددة على أنها تنفع لكل الديانات، لافتة إلى أن الله مصدر الطاقة الكونية للكل، وبالنسبة للمسيحيين لديهم مزامير إذا قالوها بصوت مرتفع سوف يحصلون على نفس الطاقة.
ولفتت "زينال"، في لقاء مع برنامج "كلام خفيف"، المذاع على راديو "نجوم إف إم"، ويقدمه شريف مدكور، أهمية الإيحاء في الحياة لأن الكلمات الجيدة تفرق في حياة الناس.
وشددت على أن الطاقة السلبية في جسم الإنسان تأتي من الشيطان والوسوسة التي يوسوس بها للإنسان، لافتة إلى أنها تحصل على القوة والشفاء من أسماء الله الحسنى، مشددة على أنها تنفع لكل الديانات، لافتة إلى أن الله مصدر الطاقة الكونية للكل، وبالنسبة للمسيحيين لديهم مزامير إذا قالوها بصوت مرتفع سوف يحصلون على نفس الطاقة.
Advertisements
المزيد عن: شريف مدكور خبيرة طاقة أسماء الله الحسنى أخبار
- ماذا تعرف عن "الوسواس الخناس"؟
- حنان زينال توقع كتابها الأول عن العلاج بالطاقة بـ جريدة الأهرام (صور)
- حنان زينال تكشف تفاصيل كتابها الأول عن العلاج بالطاقة والأعشاب (فيديو)
- لا تقف أمام "المرآة" قبل معرفة هذه العلامات!
- خبيرة طاقة: يمكن زيادة المناعة في الجسم بـ"الثلج"
- ما المقصود بالوسواس الخناس؟
- خبيرة طاقة: الاستمرار على الاستغفار يسحب الطاقة السلبية من الجسم
- خبيرة طاقة: من يشعر بصداع أثناء الصيام عليه أن يستنشق الريحان
- تعرف على ضيوف "4 شارع شريف" من الاثنين للأربعاء على قناة "الحياة"