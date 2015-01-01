حنان زينال: الطاقة السلبية تأتي من وسوسة الشيطان.. والقوة من أسماء الله الحسنى



ولفتت "زينال"، في لقاء مع برنامج "كلام خفيف"، المذاع على راديو "نجوم إف إم"، ويقدمه شريف مدكور، أهمية الإيحاء في الحياة لأن الكلمات الجيدة تفرق في حياة الناس.



وشددت على أن الطاقة السلبية في جسم الإنسان تأتي من الشيطان والوسوسة التي يوسوس بها للإنسان، لافتة إلى أنها تحصل على القوة والشفاء من أسماء الله الحسنى، مشددة على أنها تنفع لكل الديانات، لافتة إلى أن الله مصدر الطاقة الكونية للكل، وبالنسبة للمسيحيين لديهم مزامير إذا قالوها بصوت مرتفع سوف يحصلون على نفس الطاقة.

قالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن استخدام "المياة بالملح"، أو "مياة الورد"، في المكتب أو المنزل تعتبر من الطرق التي تبعث بطاقة إيجابية في المكان.