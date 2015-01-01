"البيئة" تعلق على تطوير مصنع بيلا: يدور 400 طن مخلفات صلبة يوميا
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:49 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتورة ناهد يوسف، رئيس منظومة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة، إنه تم افتتاح أعمال تطوير مصنع "بيلا" لتدوير المخلفات الصلبة في كفر الشيخ، وهو يدخل ضمن المنظومة الجديدة لإعادة تدوير المخلفات.
وأضافت "يوسف"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه تم رفع كفاءة المصنع لمرتين ونصف للكفاءة الحالية، بتكنولوجيا جديدة من وزارة الإنتاج الحربي.
وتابعت رئيس منظومة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة، أنه يتم حاليا تدوير أكبر نسبة من المخلفات، ويخدم مركزين في كفر الشيخ، ويقوم بإعادة تدوير 400 طن يوميا.
ولفتت إلى أنهم يستهدفون إنشاء 56 مصنع بهذا الشكل على مستوى الجمهورية، موجود منهم حاليا 14 فقط.
وأضافت "يوسف"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه تم رفع كفاءة المصنع لمرتين ونصف للكفاءة الحالية، بتكنولوجيا جديدة من وزارة الإنتاج الحربي.
وتابعت رئيس منظومة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة، أنه يتم حاليا تدوير أكبر نسبة من المخلفات، ويخدم مركزين في كفر الشيخ، ويقوم بإعادة تدوير 400 طن يوميا.
ولفتت إلى أنهم يستهدفون إنشاء 56 مصنع بهذا الشكل على مستوى الجمهورية، موجود منهم حاليا 14 فقط.
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