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فنانة شهيرة تتعرض للهجوم بسبب رقصة جريئة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:48 ص
فنانة شهيرة تتعرض للهجوم بسبب رقصة جريئة
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تعرضت بطلة مسلسل "العاصوف"، البحرينية دانة آل سالم، لهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي،بعد نشرها فيديو وهي تمارس رياضة الرقص على العمود، حيث يعتبرها البعض من أنواع الرقص الجرئ.

وتباينت التعليقات على الفيديو بين مهاجم لها ووصف حركاتها بأوصاف غير لائقة وبين مؤيد لها باعتبار ذلك نوعًا من أنواع الرياضة.

وقال أحدهك: "شاهدت هذه الرقصة في بار أعوذ بالله"، كما أكد آخر أن رقصة العمود هي مخصصة للديسكو ولا يليق بفنانة أن تمارسها.
 



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