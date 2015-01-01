هل يتعاقد الأهلي مع نجم النجوم السوداء؟

رشح أحد وكلاء اللاعبين، أسامواه جيان، مهاجم منتخب غانا، للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتحفظ بعض مسؤولي القلعة الحمراء على التعاقد مع "جيان" بسبب كبر سنه والذى تجاوز الـ32 عاما، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذى سيحصل عليه فى الموسم الواحد.