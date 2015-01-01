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أستاذ علم اجتماع: الرجل أصبح يقبل "الخُلع" مقابل عدم دفع المال

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:16 ص
أستاذ علم اجتماع: الرجل أصبح يقبل الخُلع مقابل عدم دفع المال
الدكتورة هالة منصور - أستاذ علم الاجتماع
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن الرجل كان يعتبر "إنه عيبا" في حقه أن يُصبح مخلوعًا، ولكن هذا الأمر أصبح طبيعيا الآن، مقابل عدم التضحية بالمال.

وأضافت "منصور"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن أعلى معدلات الطلاق خلال أول عام مازالت مرتفعة، ولكن الشيء الجديد أن هناك ارتفاع في معدلات الطلاق بعد 25 سنة، وهذا يعود إلى أن المرأة أصبحت مستقلة.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه يجب إعادة بنية الأسرة مرة أخرى، وعمل تنشئة أسرية جيدة، لأن أي مجتمع يمكن أن ينهدم من خلال هدم الأسرة.
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