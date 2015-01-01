نيمار يصل لبرشلونة الأسبوع الجاري

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للسفر إلى مدينة برشلونة هذا الأسبوع.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار ينوي السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع من أجل تس ريع عملية عودته إلى البرسا بالإضافة إلى البحث عن منزل للإقامة فيه.