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نيمار يصل لبرشلونة الأسبوع الجاري

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:27 ص
نيمار يصل لبرشلونة الأسبوع الجاري
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للسفر إلى مدينة برشلونة هذا الأسبوع.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار ينوي السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع من أجل تسريع عملية عودته إلى البرسا بالإضافة إلى البحث عن منزل للإقامة فيه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عملية عودة نيمار لبرشلونة معقدة للغاية مؤكدة الحاجة إلى وجود تفاهم بين برشلونة وباريس سان جيرمان خاصة وأن نيمار توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.
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