خيانة في ريال مدريد بطلها منبوذ زيدان
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:24 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اتليتكو مدريد الإسبانى يريد التعاقد مع لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا جيمس رودريجيز، الذى سيرحل عن المرينجى خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد إقترب من الإنتقال لصفوف نابولى الإيطالى للعب مع مدربه السابق المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتى، ولكن بعد أنباء عن دخول الروخى بلانكوس فى مفاوضات مع الريال لضمه قام اللاعب بتأجيل حسم إنتقاله لنابولى حتى يتأكد من نوايا أتليتكو.
وتشير التقارير أن فى حال وصول عرض رسمي من أتليتكو مدريد لضمه سيفضل اللاعب البقاء فى العاصمة مدريد عن الإنتقال لإيطاليا.
وكان اللاعب قد إقترب من الإنتقال لصفوف نابولى الإيطالى للعب مع مدربه السابق المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتى، ولكن بعد أنباء عن دخول الروخى بلانكوس فى مفاوضات مع الريال لضمه قام اللاعب بتأجيل حسم إنتقاله لنابولى حتى يتأكد من نوايا أتليتكو.
وتشير التقارير أن فى حال وصول عرض رسمي من أتليتكو مدريد لضمه سيفضل اللاعب البقاء فى العاصمة مدريد عن الإنتقال لإيطاليا.
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