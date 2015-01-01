أحمد حجازي على أعتاب الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن أقتراب الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، من الإنتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة النادي الأهلي أقتربت من الإعلان عن توقيع اللاعبان الدوليان البوسني ألفيس ساريتش قادمًا من نادي سامسونغ الكوري، والمصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.





وكان النادي قد أعلن بالأمس التعاقد رسميًا مع الدولي الصربي دانييل أليكسيتش، قادمًا من نادي مالاتياسبور التركي، كما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الراقي حصلت على توقيع ساريتش.





وأوصى المدرب الكرواتي برانكو المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع هؤلاء اللاعبين الدوليين بعد اقتناعه بقدراتهم الفنية العالية.