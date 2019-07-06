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شذى حسون تشارك في تحدي "غطاء الزجاجة" (فيديو)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:29 ص
شذى حسون تشارك في تحدي غطاء الزجاجة (فيديو)
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خطفت الفنانة العراقية شذى حسون، الأنظار على مواقع التواصل، بمقطع فيديو لمشاركتها في تحدي غطاء الزجاجة المنتشر عالميًا.

وأظهر الفيديو الذي نشرته "شذى" على حسابها الرسمي في "انستقرام"، وهي ترتدي "بنطلون جينز"، وتقوم بركل غطاء الزجاجة بكل رشاقة.

والتحدي عبارة عن ركل غطاء الزجاجة بالقدم حتى يندفع ويخرج من مكانه من دون أن تسقط الزجاجة، وشارك فيه نجوم عالميون عبر هاشتاق 

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