شذى حسون تشارك في تحدي "غطاء الزجاجة" (فيديو)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:29 ص
Advertisements
Advertisements
خطفت الفنانة العراقية شذى حسون، الأنظار على مواقع التواصل، بمقطع فيديو لمشاركتها في تحدي غطاء الزجاجة المنتشر عالميًا.
وأظهر الفيديو الذي نشرته "شذى" على حسابها الرسمي في "انستقرام"، وهي ترتدي "بنطلون جينز"، وتقوم بركل غطاء الزجاجة بكل رشاقة.
والتحدي عبارة عن ركل غطاء الزجاجة بالقدم حتى يندفع ويخرج من مكانه من دون أن تسقط الزجاجة، وشارك فيه نجوم عالميون عبر هاشتاق
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- شاهد لأول مرة.. ابنة تامر هجرس تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها
- شذى حسون توجه رسالة للشعب العراقي بعد تحرير الموصل من داعش (فيديو)
- ليدي جاجا تخطف الانظار بملابسها في شوارع لوس أنجلوس (صور)
- شاهد.. إنجى خطاب تخطف الأنظار بالأسود فى أحدث جلسة تصوير
- شذى حسون تخطف قلوب معجبيها بهذه الصورة !
- شاهد.. أول ممثل مصري يشارك في تحدي غطاء الزجاجة العالمي (فيديو)
- تحدي "غطاء الزجاجة" يجتاح العالم.. عمرو أديب: "طبعا أنا بعمله كل يوم"
- شذى حسون تشارك في تحدي غطاء الزجاجة
- شاهد.. كيف نفذ محمد عطية تحدي غطاء الزجاجة (فيديو)