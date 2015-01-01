ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال" بعد تقدمها في العمر (صور)





ظهرت النجمة ​صوفيا لورين​ التي تبلغ من العمر 84 عاما، مؤخرًا في مدينة باري في ​إيطاليا​، خلال تصويرها مشاهد فيلمها الجديد ​"The life before us"​.





واصطف الجمهور لمشاهدة لورين وهي تجسد دور إمراة عاجزة تجلس على كرسي متحرك.





وتجسد أيقونة الجمال في الفيلم دور سيدة ترعى عدد من أبناء سيدات يمارسن الدعارة.





ونشرت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، صورًا لورين من كواليس التصوير بدت فيها بملامح صادمة بسبب تقدمها في العمر بشكل كبير، بعدما صنفت واحدة من أجمل الممثلات في العالم، خلال فترة الستينيات.

















