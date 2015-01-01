ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال" بعد تقدمها في العمر (صور)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:54 ص
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ظهرت النجمة صوفيا لورين التي تبلغ من العمر 84 عاما، مؤخرًا في مدينة باري في إيطاليا، خلال تصويرها مشاهد فيلمها الجديد "The life before us".
واصطف الجمهور لمشاهدة لورين وهي تجسد دور إمراة عاجزة تجلس على كرسي متحرك.
وتجسد أيقونة الجمال في الفيلم دور سيدة ترعى عدد من أبناء سيدات يمارسن الدعارة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورًا لورين من كواليس التصوير بدت فيها بملامح صادمة بسبب تقدمها في العمر بشكل كبير، بعدما صنفت واحدة من أجمل الممثلات في العالم، خلال فترة الستينيات.
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