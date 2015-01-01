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الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شاكيلا لتدعيم فريق السلة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:01 ص
الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شاكيلا لتدعيم فريق السلة
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محمد الصو
 
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نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، في التعاقد مع الأمريكية شاكيلا نان، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة سيدات لمدة موسم مقبل.


وكان الأهلي، أنهى التعاقد مع صفقة أولى وهي اللاعبة رضوى محمد لاعبة نادي الغابة السابق، وتعد شاكيلا هي ثاني صفقات الفريق النسائي بالموسم الجديد.


وحصل الأهلي على خدمات اللاعبة الأمريكية، قادمة من نادي الرياضي اللبناني الذي نجحت معه الموسم الماضي، في التتويج ببطولة الدوري، وحصلت خلاله على جائزة أفضل لاعبة وأفضل محترفة.

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