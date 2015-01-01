الأهلي يتعاقد مع الأمريكية شاكيلا لتدعيم فريق السلة

نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، في التعاقد مع الأمريكية شاكيلا نان، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة سيدات لمدة موسم مقبل.





وكان الأهلي، أنهى التعاقد مع صفقة أولى وهي اللاعبة رضوى محمد لاعبة نادي الغابة السابق، وتعد شاكيلا هي ثاني صفقات الفريق النسائي بالموسم الجديد.



