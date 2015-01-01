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شاهد.. انطلاق عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" بالغردقة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:01 ص
شاهد.. انطلاق عرض مسرحية جوازة مرتاحة بالغردقة
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محمد طه
 
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انطلقت فعاليات أولى عروض مسرحية جوازة مرتاحة، التي تم عرضها على مسرح فندق ميراج بمدينة الغردقة والتي تضم نجوم الفن والكوميديا بمصر والوطن العربي.

ورصدت عدسة الفجر بعض من أجزاء المسرحية التى لقت اقبالا كبير من أهالى مدينة الغردقة وزائريها وبعض من الجنسيات الأوربية المختلفة.

ويشارك بالعمل المسرحي نجوم الفن: "أحمد صفوت - ريم البارودي - هشام إسماعيل - منة عرفة"، إنتاج مشترك شركتي La Rosa مع Real Art Production وعن اختيار مدينة الغردقة أكدت الفنانة ريم البارودي، أن محافظة البحر الأحمر تتمتع بسحر خاص وقبول لدي الفنانيين وفي محاولة للخروج بعيد عن القاهرة والوصول لجميع فئات المجتمع في قلب صعيد مصر بالغردقة فضلًا عن حالة الأمن والأمان التي تشهدها محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت البارودي، أن المسرحية كوميدية، قصتها مستوحاة من فيلم "أه من حواء" لرشدي أباظة ولبنى عبالعزيز، قصة تتحدث عن فتاة لا تريد الزواج نهائيًا وتحاول الانتقام من زوجها التي تزوجته رغم عنها لأجل اختها الصغيرة، ثم في النهاية تقع في غرامه ويقع في غرامها في إطار كوميدي.
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