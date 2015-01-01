ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أهلي جدة يفكر في الإطاحة بلاعب وسط الفريق

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:35 ص
أهلي جدة يفكر في الإطاحة بلاعب وسط الفريق
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية، عن تخطيط إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإطاحة بلاعب وسط الفريق عبد العزيز الشهراني.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النادي الأهلي يدرس إعارة الشهراني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد ابعاده عن معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.


ووفقًا لما جاء بالصحيفة، فإن اللاعب أبدى موافقته على الرحيل عن صفوف النادي، على سبيل الإعارة، لنيل فرصة المشاركة في المباريات.


ودخل في صراع الحصول على خدماته أندية التعاون والفتح وأبها ، في ظل رغبتهم في تدعيم صفوفهم بالموسم المقبل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس