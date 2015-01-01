أهلي جدة يفكر في الإطاحة بلاعب وسط الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن تخطيط إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإطاحة بلاعب وسط الفريق عبد العزيز الشهراني.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النادي الأهلي يدرس إعارة الشهراني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد ابعاده عن معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.





ووفقًا لما جاء بالصحيفة، فإن اللاعب أبدى موافقته على الرحيل عن صفوف النادي، على سبيل الإعارة، لنيل فرصة المشاركة في المباريات.





ودخل في صراع الحصول على خدماته أندية التعاون والفتح وأبها ، في ظل رغبتهم في تدعيم صفوفهم بالموسم المقبل.