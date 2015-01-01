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المدرسة الفرنسية تُهيمن على منتخبات ربع نهائي أمم إفريقيا.. وحضور وطني بـ 3 مدربين

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:24 ص
المدرسة الفرنسية تُهيمن على منتخبات ربع نهائي أمم إفريقيا.. وحضور وطني بـ 3 مدربين
بلماضي
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علاء خليف
 
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حجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا بشكل رسمي، بعدما انتهت منافسات دور الستة عشر للبطولة القارية المقامة على الأراضي المصرية وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية:

السنغال - الجزائر - نيجيريا - جنوب إفريقيا - بنين - مدغشقر - كوت ديفوار - تونس.

الأجنبي يتفوق على الوطني:

ونجح 5 مدربين أجانب قيادة منتخباتهم إلي دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا 2019 هم: الألماني جيرنو روهر (نيجيريا) - الاسكتلندي ستيوارت باكستر (جنوب إفريقيا)  ، بالإضافة لـ 3 مدربين فرنسيين، نيكولاس ديبوي (مدغشقر) - ميشيل دوسييه (بنين) - - آلان جيريس (تونس).

بينما صعد 3 مدربين وطنيين بمنتخبات بلادهم لربع نهائي أمم إفريقيا هم: جمال بلماضي (الجزائر) - إبراهيم كمارا (كوت ديفوار) - أليو سيسيه (السنغال).
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