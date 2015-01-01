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تعرف كواليس إنتاج "ولد ملكا" قبل عرضه سينمائيا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:28 ص
تعرف كواليس إنتاج ولد ملكا قبل عرضه سينمائيا
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وكالات
 
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تعرض دور السينما في السعودية نهاية سبتمبر المقبل الفيلم العالمي "ولد ملكا" (Born A King) الذي يتناول زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى بريطانيا عام 1919.

وعبر منتج فيلم "ولد ملكا"، الإسباني أندريس غوميز الحاصل على جائزة أوسكار، عن سروره الكبير بإنتاج الفيلم، وقال إنه بعد إنجازه كثيرا من الأفلام مع كبار المخرجين والممثلين في العالم تمكن من إنتاج فيلم "ولد ملكا"، مشيرا إلى أن المشروع كان لمدة طويلة محل تفكير وحلم، ولم يكن ليتحقق حتى عام 2015 عندما التقى الأمير تركي الفيصل.

يذكر أن الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وجرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج أندريس والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وهو من تأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة هيرميوني كورفيلد، وإد سكرين، ولورانس فوكس، وجيمس فليت، إضافة إلى طفل سعودي مثل شخصية الفيصل في سن الـ8 سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد، وأكثر من 80 شابا سعوديا.


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