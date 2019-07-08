ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وصلة رقص من فرجاني ساسي احتفالاً بتأهل تونس

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:12 ص
وصلة رقص من فرجاني ساسي احتفالاً بتأهل تونس
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
نجح المنتخب التونسي الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الغانين بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله في الوقتين اأصلي والإضافي.



وشهدت المباراة احتفالات عديدة من لاعبي المنتخب التونسي كان ابرزها احتفال فرجاني ساسي، نجم وسط ناي الزمالك المصري، في غرفة خلع الملابس بالرقص. 

ويذكر أن ساسي كان صاحب التسديدة الأخيرة بركلات الترجيح، والتي أنتهت ، ليضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره مدغشقر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس