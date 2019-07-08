وصلة رقص من فرجاني ساسي احتفالاً بتأهل تونس
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:12 ص
حسن شحاتة
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نجح المنتخب التونسي الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الغانين بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله في الوقتين اأصلي والإضافي.
🔴⚪ La joie dans le vestiaire après la qualification face au Ghana. #GHATUN 🇬🇭🇹🇳 #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/LipP81hkKV— Tunisie Football (@tunisiefootball) July 8, 2019
وشهدت المباراة احتفالات عديدة من لاعبي المنتخب التونسي كان ابرزها احتفال فرجاني ساسي، نجم وسط ناي الزمالك المصري، في غرفة خلع الملابس بالرقص.
ويذكر أن ساسي كان صاحب التسديدة الأخيرة بركلات الترجيح، والتي أنتهت ، ليضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره مدغشقر.
ويذكر أن ساسي كان صاحب التسديدة الأخيرة بركلات الترجيح، والتي أنتهت ، ليضرب موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره مدغشقر.
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