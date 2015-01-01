نيمار يتخذ قراره النهائي تجاه العودة لباريس

هاجمت إدارة نادي باريس سان جيرمان لاعبها البرازيلي نيمار جونيور عبر بيان رسمي لعدم حضوره مران الفريق بدون إذن مسبق وهذا الأمر الذي ستتخذ على إثره إجراءات صارمة.

وكشفت الصحف الإسبانية أن نيمار ومن خلال مكالمة هاتفية أجراها مع مواطنه ليوناردو وهو المدير الرياضي بالنادي الباريسي قد أخبر المسؤولين في باريس أن مرحلته معهم قد انتهت.

وأشارت الصحف أن المدير الرياضي حاول إقناع البرازيلي وتغيير رأيه، الأمر الذي تم رفضه من قبل نيمار الذي أخبر زملائه البرازيليين الذين لعبوا كوبا أمريكا أن مرحلته في باريس انتهت.





وكان والد نيمار قد رد على بيان باريس سان جيرمان مؤكداً أن ابنه استأذن لتواجده في البرازيل بحدث ترويجي وسيعود للتدريبات يوم 15 يوليو.





وكان نيمار قد أبدى رغبته في تمثيل برشلونة مجدداً وبالفعل حدثت مفاوضات ولكن يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان تريد استمراره بين صفوف الفريق بالموسم المقبل.