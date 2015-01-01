سيراميكا يتعاقد مع مدافع القناة استعداداً للقسم الثاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تدريباتة الجماعية على ملعب ملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وفي إطار دعم خطوط فريق سيراميكا حصل الجهاز الفني على توقيع اللاعب خالد الحسيني مدافع فريق القناة، عقب دفع الشرط الجزائي ليصبح لاعباً ضمن صفوف سيراميكا لمدة ثلاث مواسم قادمة.





ويعد الحسيني من مواليد 92، وسبق له الإنضمام لأندية الزمالك، والرجاء، وشربين، قبل الإنضمام للقناة، ثم سيراميكا.





وتعاقد مسؤولو سيراميكا مؤخرًا مع مجموعة من اللاعبين وهم محمود المغربي من الرجاء، أحمد غنيم من أبو قير وأحمد وجية من المرج، ومحمد خطاب لاعب وسط سرس الليان والمقاصة، ومحمد سيد الدغيمي من فريق شبان قنا

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