ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيراميكا يتعاقد مع مدافع القناة استعداداً للقسم الثاني

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:53 ص
سيراميكا يتعاقد مع مدافع القناة استعداداً للقسم الثاني
Advertisements
طباعة
مصطفي الجندي
 
Advertisements

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تدريباتة الجماعية على ملعب ملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وفي إطار دعم خطوط فريق سيراميكا حصل الجهاز الفني على توقيع اللاعب خالد الحسيني مدافع فريق القناة، عقب دفع الشرط الجزائي ليصبح لاعباً ضمن صفوف سيراميكا لمدة ثلاث مواسم قادمة.


ويعد الحسيني من مواليد 92، وسبق له الإنضمام لأندية الزمالك، والرجاء، وشربين، قبل الإنضمام للقناة، ثم سيراميكا.


وتعاقد مسؤولو سيراميكا مؤخرًا مع مجموعة من اللاعبين وهم محمود المغربي من الرجاء، أحمد غنيم من أبو قير وأحمد وجية من المرج، ومحمد خطاب لاعب وسط سرس الليان والمقاصة، ومحمد سيد الدغيمي من فريق شبان قنا

.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس