محافظ الدقهلية يعلن تجهيز مدرسة التمريض للبنات بجمصة للعام الدراسي المقبل

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مديرية الصحة علي سرعة الانتهاء من تجهيز مدرسة التمريض للبنات بجمصه لتبدأ العمل العام الدراسي المقبل وإزالة كافة المعوقات أمام بدء عملها، جاء ذلك في إطار تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأوضاع على الطبيعة والوقوف على حقيقة وجود مخالفات بمستشفى جمصه المركزي والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.



يذكر أن تحقيقات النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة الإدارية كشفت عن وجود إهمال جسيم داخل مستشفى جمصة من بينها وجود مدرسة للتمريض بالدور الثاني مغلقة رغم أنها بحالة جيدة، ونقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من عام.



وشكل الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لجنة من مديرية الصحة، لتركيب المعدات والأجهزة المتوفرة وتأهيل المستشفى، وفحص ملاحظات وتوصيات النيابة ومجازاة المخالفين بعد انتهاء التحقيقات، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين.