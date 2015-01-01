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الحكومة الفلسطينية: إسرائيل اقتلعت 2.5 مليون شجرة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:49 ص
الحكومة الفلسطينية: إسرائيل اقتلعت 2.5 مليون شجرة
سجر الزيتون
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بتكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس الاثنين، في رام الله، إن الدراسة تمت بإشراف وتعاون كامل من قبل حكومته، وجرى تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بإجرائها.

وأوضح اشتية أن "الدراسة مبنية على الفرق بين أداء الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وماذا لو لم يكن تحت الاحتلال والفرق المالي في الأداء"، مشيرًا إلى أن التقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين أشتية أهمية بنود هذا التقرير وخاصة البند المتعلق باقتلاع الاحتلال للأشجار، فمنذ عام 1967 وحتى الآن تم اقتلاع ما مجموعه 2.5 مليون شجرة بينها 800 ألف شجرة زيتون، مؤكدا ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، وفقا لوكالة "واس".
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