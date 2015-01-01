ما بين برشلونة ويوفنتوس.. دي ليخت يحسم مصيره رسميًا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام قد حسم مصيره بعد أن كان حديث سوق الانتقالات الصيفية الحالية منذ بدايتها.





وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ماتياس دي ليخت وافق على عرض نادي يوفنتوس الإيطالي ليمثل صفوفه في الموسم الجديد وأن الانتقال أصبح محسوماً ويتبقى فقط الاتفاق مع أياكس.





وأكدت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس عرض على دي ليخت راتباً خيالياً ووعده بالحصول على مبلغ 250 ألف يورو أسبوعياً أي راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.