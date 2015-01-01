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هكذا روجت أحلام لحفلها الغنائي المرتقب بالسعودية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:46 ص
هكذا روجت أحلام لحفلها الغنائي المرتقب بالسعودية
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نشرت المطربة الإماراتية أحلام تغريدة عبر حسابها على بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" روجت خلالها لحفلها  المرتقب بالمملكة العربية السعودية.

وقالت خلال التغريدة: "ياجمالك يا سودة عسير وياجمال أهلك الطيبين الكرام، إحنا فوق في موسم السودة وأنا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي قريبا".

يذكر أن أحلام، شاركت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها وهي في إجازتها الصيفية بفرنسا.

وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة، مصنوع من قماش الشيفون الذى تميز برسومات عباد الشمس.



هكذا روجت أحلام لحفلها الغنائي المرتقب بالسعودية
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