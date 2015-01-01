أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو: المصريون بالخارج لديهم شغف لخدمة مصر
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:33 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال شريف سبعاوي، أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو الكندي، إنه يشكر القيادة السياسية في مصر لأن النظرة تغيرت للمصريين في الخارج.
وشدد "سبعاوي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أن المصريين بالخارج لديهم شغف كبير لخدمة مصر بالخارج.
ولفت إلى أن كندا حصلت هذا العام على المرتبة الأولى في ترتيب الدول الأفضل معيشة في العالم، مشيرا إلى أنه يحلم بزيادة التعاون بين البرلمان المصري والكندي.
وشدد "سبعاوي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أن المصريين بالخارج لديهم شغف كبير لخدمة مصر بالخارج.
ولفت إلى أن كندا حصلت هذا العام على المرتبة الأولى في ترتيب الدول الأفضل معيشة في العالم، مشيرا إلى أنه يحلم بزيادة التعاون بين البرلمان المصري والكندي.
Advertisements
- دُرة ضيفة "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBC مصر
- وزيرة الهجرة تتواصل مع وزيري الأثار والثقافة لبحث الاستفادة من إعلان "يوليو" شهر التراث المصري
- 4 وزراء يضعون خطة للاحتفال بشهر التراث المصري بكندا
- الثقافة والهجرة والتضامن والآثار يضعون الخطط الأولية للاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا (صور)
- عضو برلمان أونتاريو يواصل دعايته لوطنه مصر (فيديو)
- برلمان مقاطعة بكندا يجعل يوليو شهرا للحضارة والتراث المصري
- سبعاوي: "السائح الكندي ممكن يدفع أي ثمن لزيارة مصر"
- "الهجرة" تستقبل صاحب فكرة تخصيص شهر للاحتفال بالتراث المصري في كندا
- رئيس البرلمان يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي
- رئيس مجلس النواب يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي