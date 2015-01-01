أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو: المصريون بالخارج لديهم شغف لخدمة مصر



وشدد "سبعاوي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أن المصريين بالخارج لديهم شغف كبير لخدمة مصر بالخارج.



ولفت إلى أن كندا حصلت هذا العام على المرتبة الأولى في ترتيب الدول الأفضل معيشة في العالم، مشيرا إلى أنه يحلم بزيادة التعاون بين البرلمان المصري والكندي.

قال شريف سبعاوي، أول مصري منتخب ببرلمان أونتاريو الكندي، إنه يشكر القيادة السياسية في مصر لأن النظرة تغيرت للمصريين في الخارج.