وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من اعتماد مستشفيات المنظومة الجديدة

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة تسجيل مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد بهيئة الإعتماد والرقابة احدي هيئات التأمين الصحي الجديد المسئولة عن إعتماد المستشفيات التى يتم ضمها للمنظومة الجديدة، طبقا لمعايير الجودة.





جاء ذلك خلال اجتماعها فور وصولها مساء اليوم الإثنين، بالقائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، بمبني هيئات التأمين الصحي الجديد ببورسعيد ، لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، و الذى تم تدشينه فى الأول من شهر يوليو الحالي.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الاجتماع تناول مستجدات التشغيل التجريبي من حيث تردد المواطنين على وحدات طب الأسرة لفتح الملفات الطبية، وعدد العمليات والفحوصات التى أجريت للمواطنين الذين تم إحالتهم من الوحدات إلي مستشفيات المنظومة الجديدة، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على الإنضمام للمنظومة الجديدة.





وأشار إلى أن الإجتماع تطرق إلي مناقشة وضع الهيكل التنظيمي النهائى لمستشفيات التأمين الصحي الجديد، بما يحقق الحوكمة، موضحا ان الوزيرة وجهت على ضرورة الإلتزام بكافة معايير الجودة والاعتماد سواء بالمستشفيات او وحدات طب الأسرة.



