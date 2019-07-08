شاهد.. وصلة رقص جريئة لمايا دياب بـ"الهوت شورت" في الشارع (فيديو)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:31 ص
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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت دياب، خلال الفيديو وهي تؤدي وصلة رقص جريئة في شوارع جزر البهاما، خلال قضائها عطلتها الصيفية هناك.
وعلقت على الفيديو قائلة، "حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تمامًا على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه".
وأضافت: "أنا كنت ماشية بالـ Bahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".
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حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه. أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية انشالله تحبوا الفيديو 😆 #MayaDiab #مايا_دياب #Dance #Bahamas #Fun #Travel #Freedom #Lemonade
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