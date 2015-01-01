فرجاني ساسي عن تسجيل ركلة التأهل: معتاد على ذلك.. وأشكر جماهير الزمالك

أعرب فرجاني ساسي، لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك، عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا.





وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة غانا كانت صعبة وأمام خصما قويا، التوفيق حالفنا في ركلات الترجيح، وسيكون مردودنا أفضل في المباراة المقبلة".



