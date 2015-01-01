ديسابر: هدفي التتويج بالبطولات مع براميدز

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبراميدز، عقب توليه قيادة الفريق بأن هدفه التتويج بالبطولات مع النادي.



وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"البطولة المصرية مهمة لي لأني عملت فيها سابقاً واعرف لاعبي براميدز وسأراهم على أرض الملعب وهدفي التتويج مع الفريق بالبطولات".



