أغنية عراقية تجني ثمار نجاحها على يوتيوب!





حققت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم، ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحصدت الأغنية منذ طرحها عبر يوتيوب في 11 يونيو الماضي وحتى الآن أكثر من 62 مليون مشاهدة.





تعليقات إيجابية حصدتها الأغنية مع ازدياد عدد مرات مشاهدتها ونجاحها مع الجمهور من بينها: "فدوة لها الصوت"، "اَْلّلّهً عليج اَْتجنن كلج ذوق وإحساَس"، "حنجرة ذهبية وكلمات روعة".





الأغنية من كلمات: آدم وألحان: أزهر حداد وتوزيع: حسام الدين.







