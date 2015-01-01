حسام البدري يكشف أسباب التعاقد مع ديسابر
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:17 ص
ريهام عبد المحسن
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كشف حسام البدري رئيس براميدز أسباب التعاقد مع سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا.
وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"تعاقدنا مع ديسابر لما يمتلكه من خبرات أفريقية وواثقين في قدرته على تحقيق طموحات النادي".
واختتم البدري تصريحاته قائلاً :"تم ترشيح العديد من الأسماء لقيادة الفريق وديسابر كان من ضمنها، وتم الاستقرار عليه لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم".
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