حسام البدري يكشف أسباب التعاقد مع ديسابر

كشف حسام البدري رئيس براميدز أسباب التعاقد مع سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا.





وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"تعاقدنا مع ديسابر لما يمتلكه من خبرات أفريقية وواثقين في قدرته على تحقيق طموحات النادي ".





واختتم البدري تصريحاته قائلاً :"تم ترشيح العديد من الأسماء لقيادة الفريق وديسابر كان من ضمنها، وتم الاستقرار عليه لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم".