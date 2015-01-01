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أندريه آيو: أشعر بالإحباط بعد الخسارة أمام تونس

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:14 ص
أندريه آيو: أشعر بالإحباط بعد الخسارة أمام تونس
تونس وغانا
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حسن شحاتة
 
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ودع المنتخب الغاني منافسات كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة أمام نظيره التونسي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الإضافي والأصلي في المباراة بهدف لكل فريق.


وقال أندريه أيو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "أشعر بالإحباط بسبب الخسارة، كنا نأمل في مواصلة المشوار في البطولة ولكن هذه هي كرة القدم فلن تستطيع الفوز دائمًا".


وأضاف : "كانت المباراة جيدة وسيطرنا على مجريات اللقاء، خاصة بعدما تلقينا الهدف، وتمكنا من تداركه، ولكن في النهاية خسرنا، وعلينا أن نتعلم من القادم".


واختتم: "أهنئ اللاعبين على مجهودهم الكبير الذي قدموه بالبطولة، وأنا أتحمل مسئولية الخسارة بما أنني قائد الفريق.

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