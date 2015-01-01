طلال مداح "يظهر" في موسم جدة!

نشر الممثل السعودي، محمد الزهراني، في حسابه على موقع "تويتر" صورا تقمّص فيها شخصية المغني السعودي الراحل، طلال مداح.





وعلق الزهراني على الصور: "كنت قد تحدثت عن تحقيق حلمي، واليوم أقول أنني جسّدت شخصية صوت الأرض". وتابع أن ذلك جاء ضمن عمل درامي يحكي عن الفنان السعودي الراحل. وفي إطار وسم "موسم جدة".