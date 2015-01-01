علاء نبيل: توقيت إعلان قائمة مصر كان غريبا.. وممدوح عيد وراء إعادة "وردة"
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:01 ص
إسراء شاكر
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أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبا.
وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبا للغاية، أجيري أعلن القائمة في يوم اقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط".
وأكمل : "جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة".
وأشار : "إيهاب لهيطة وممدوح عيد هم من تحكموا في خيارات لاعبي المنتخب بناء على علاقاته بهم، كما أنه السبب وراء إعادة عمرو وردة مرة أخرى بعد استبعاده".
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