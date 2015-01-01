علاء نبيل: توقيت إعلان قائمة مصر كان غريبا.. وممدوح عيد وراء إعادة "وردة"

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبا.





وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبا للغاية، أجيري أعلن القائمة في يوم اقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط".



