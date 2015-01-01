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مهاجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. وهذا هو النادي الأقرب لضمه

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:51 ص
مهاجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. وهذا هو النادي الأقرب لضمه
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدثت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن وضع أحد اللاعبين المرشحين للخروج هذا الصيف عن يوفنتوس الإيطالي، وهو المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وترى الصحيفة أن النجم الكرواتي يميل للبقاء في البيانكونيري، لكنه سيتكيف مع القرار الإداري المشارك من المدرب ماوريسيو ساري، وهو خروجه هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن اللاعب ينجذب إلى فكرة اللعب لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، برغم أنهم لم يقوموا بتحركهم الملموس لضمه بعد، ويمتلك ماندزوكيتش بالوقت الحالي عقد مع اليوفي يمتد حتى 2021 مع راتب سنوي 5 ملايين يورو مع مكافآت.
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المزيد عن: يوفنتوس ماندزوكيتش ساري بوروسيا دورتموند
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