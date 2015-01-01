مهاجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. وهذا هو النادي الأقرب لضمه

تحدثت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن وضع أحد اللاعبين المرشحين للخروج هذا الصيف عن يوفنتوس الإيطالي، وهو المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.





وترى الصحيفة أن النجم الكرواتي يميل للبقاء في البيانكونيري، لكنه سيتكيف مع القرار الإداري المشارك من المدرب ماوريسيو ساري، وهو خروجه هذا الصيف.



