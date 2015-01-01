أبرزها خروج "صاحب الأرض".. 4 مفاجآت في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا

اختتمت منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما حجزت 8 منتخبات مقاعدها بشكل رسمي في الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي أمم إفريقيا: نيجيريا - جنوب إفريقيا - السنغال - بنين - الجزائر - كوت ديفوار - تونس - مدغشقر.





وشهدت منافسات دور الستة عشر بعض المفاجآت المدوية نرصدها في هذا التقرير:





إقصاء صاحب الأرض:

من أبرز مفاجآت دور الستة عشر خروج منتخب مصر صاحب الضيافة بعد خسارته المفاجئة ضد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.





خروج حامل اللقب:

ودع منتخب الكاميرون "حامل لقب" النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا، منافسات البطولة بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 في دور الـ16.





سقوط المُرشح الأبرز:

المنتخب المغربي المرشح الأبرز للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، ودع البطولة بشكل مفاجئ بعد خسارة أمام منتخب بنين بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.





تأهل تونس وبنين "بدون انتصارات":

من مفاجآت النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، تأهل منتخبي تونس وبنين لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، بدون تحقيق أي انتصارات حتي الآن، حيث انتهت مباريات دور المجموعات للمنتخبين بالتعادل.





بينما حسم كلا المنتخبين تأهلهما إلي دور الثمانية بركلات الترجيح، حيث تغلب منتخب بنين على المغرب 4-1، وفاز منتخب تونس على غانا 5-4.