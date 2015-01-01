نجمة شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها.. وتكشف السر وراء قراراها المفاجئ





أعلنت الفنانة الشابة ميراي أكاي، عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن خطيبها الفنان الشاب أتيلا دجوكان توركيلماز، وذلك بعد مرور ما يقارب الشهر على احتفالهما بخطوبتهما.





وكشفت عن سبب الانفصال مؤكدة: "لم ننجح بذلك وقررنا الانفصال، لكننا لا نزال نحب بعضنا كثيرًا ونحن أصدقاء مقربون وليست لدينا مشكلة،، رأينا أننا مازلنا صغارًا جدًا، سنريح رأسنا قليلًا ونفكر بأفعالنا".





يذكر ميراي أكاي معروفة في الوطن العربي بشخصية "زينب" في مسلسل "بنات الشمس".







